طيران الإمارات تدعم الإغاثة من حرائق أستراليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أمس عن دعم عمليات الإغاثة من حرائق الغابات في أستراليا، وأنها ستتبرع بـ 10% من إجمالي مبيعات السوق الحرة على جميع رحلاتها اعتباراً من اليوم ولغاية 16 فبراير 2020، كما ستضيف تبرعاً مماثلاً لإجمالي هذه المبالغ، وسوف تقدم عائدات هذه المبادرة لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ المجتمعات المتضررة في أنحاء أستراليا.

وأعرب تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عن تأثره العميق إزاء حرائق الغابات في أستراليا وما أحدثته من أضرار على الأسر والمجتمعات والحياة البرية والشركات هناك . وقال: «لقيت أستراليا دعماً وتعاطفاً كبيرين من العالم، بما في ذلك الإمارات.

وقد رأينا في طيران الإمارات أن علينا القيام بواجبنا، ليس من خلال المساهمات النقدية فحسب، وإنما من خلال الاستفادة من وجودنا العالمي لنشر الوعي وتشجيع مزيد من التبرعات لجهود الإغاثة».

وأضاف : «نحن ملتزمون تجاه أستراليا وشعبها الذين رحبوا بطيران الإمارات في بلادهم منذ أكثر من 20 عاماً وسوف نتعاون بشكل وثيق مع المنظمات ذات الصلة للمساهمة بمبالغ مالية للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها».