ألواح شمسية مبتكرة بمنصة معهد مصدر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة بمعهد مصدر، أنها بالاشتراك مع شركة وهج للطاقة الشمسية، تقوم بتركيب مجموعة من الألواح الشمسية هي الأولى من نوعها في الإمارات في منصة معهد مصدر للطاقة الشمسية.

ويعتبر تركيب الخلايا الخطوة الأولى نحو تطوير نظام طاقة شمسية يتميز باحتوائه على خلايا ضوئية حرارية تعمل على تخزين الطاقة الحرارية بهدف الحصول على توليد كهربائي أكثر كفاءة وقابل للإرسال عند الحاجة وإنتاج وقود مصدره الشمس والاستفادة من التطبيقات الحرارية المستخدمة في الصناعة.

وتم تصميم وتطوير أنظمة أيمن للطاقة الشمسية المركزة من مجموعة ألواح مسطحة يبلغ قطرها 10 أمتار، وسميت كذلك نسبة إلى مبتكرها الدكتور أيمن المعايطة، مدير شركة وهج للطاقة الشمسية في الإمارات، والواقعة في منصة معهد مصدر للطاقة الشمسية لمعهد مصدر والواقعة في مدينة مصدر.

وتعتبر منصة معهد مصدر للطاقة الشمسية جزءاً من عملية التطوير التي قام بها المعهد، حيث بدأت تلك الجهود في العام 2015، وتهدف إلى التركيز على تسريع عمليات تكنولوجيا الطاقة الشمسية وفحصها على نطاق تجريبي. والألواح الشمسية التي تم تركيبها عبارة عن عاكسات معدنية مكونة من عدسات تمكن من الوصول إلى أعلى مستويات لدرجات الحرارة بأقل مساحة ممكنة .