«818 فاولت».. خزنة فاخرة للألماس في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، منشأة «818 فاولت»، الفاخرة والمُحصَّنة للتخزين والإيداع، والمجهزة بأحدث حلول الأمان الفائق في برج الماس بأبراج بحيرات جميرا بدبي. وتمثّل «818 فاولت» إضافة مهمة لمنظومة التجارة والأعمال، التي يوفرها المركز والتي تتضمن مرافق وخدمات وبنية تحتية عالية الجودة للشركات الأعضاء العاملة في قطاعات الذهب والماس والمعادن الثمينة والمجوهرات.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: من شأن إضافة «818 فاولت» تعزيز مكانة المركز باعتباره قلب تجارة الذهب والماس والمجوهرات في المنطقة، فهو الخيار الأمثل لافتتاح منشأة فاخرة ومحصنة لتخزين المجوهرات، فضلاً عن كونه مركزاً للتجارة العالمية.