«برولوجيك فيرست» تطلق أول نظام مبتكر لإدارة الفنادق على الإنترنت السحابي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «برولوجيك فيرست» أمس، إطلاق أول حل شامل للضيافة على نظام التخزين السحابي من أجل إدارة الفنادق. النظام المبتكر المتاح على الإنترنت السحابي ينضم إلى الخط الحالي من الحلول الهجينة والمتاحة في الفندق ذاته. الحل على الحوسبة السحابية يسمح للفندق بإقامة نظامه الخاص لإدارة الفندق وتشغيله وبدء قبول الحجوزات وتسجيل وصول الضيوف في مدة 4 ساعات.

وقال أملان غوز، المدير المسؤول في «برولوجيك فيرست»: «تتجه الصناعة نحو الحلول المعتمدة على الحوسبة السحابية منذ فترة وما نقدمه هو أول حل ضخم على السحابة يمتد عبر كل عمليات الفنادق. ومع حل السحابة يمكننا أن نقدم لمالكي الفنادق والمشغلين اختياراً للتقييم والانتقاء بين حل السحابة، حل هجين يعد خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم، فضلاً عن حل تكنولوجي قوي قائم بالفندق ذاته».