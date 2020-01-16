خبراء السياحة والضيافة يلتقون الأحد في «أرايفال دبي»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق الأحد المقبل بدبي فعاليات النسخة الأولى لمنتدى «أرايفال دبي» في سوق السفر العربي الشرق الأوسط، الذي يقام تحت مظلة معرض سوق السفر العربي 2020، ولغاية 22 أبريل المقبل. ويجتمع أبرز المتخصصين في قطاع السفر والسياحة والضيافة من جميع أنحاء العالم، لاستكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية، ضمن الوجهة الواحدة.

ويتيح المنتدى الفرصة للبائعين ووكلاء السفر ومشغلي الجولات والأنشطة السياحية وأماكن الجذب، لاكتساب رؤى مستقبلية حول أحدث التحديات، التي تؤثر على صناعة السياحة ضمن الوجهة الواحدة، وتحسين تجربة العملاء وتطوير الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط.