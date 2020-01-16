دبي تستشرف مستقبل المفتش الجمركي

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت جمارك دبي مبادرة استشراف مستقبل وظيفة المفتش الجمركي، من خلال تطبيق وتقييم إلكتروني مبتكر عالمياً خاص بوظائف التفتيش الجمركي، يأتي ذلك تعزيزاً لجهود الدائرة في دعم عمليات التوظيف بما يمكن من انتقاء واستقطاب أفضل المرشحين للعمل في جمارك دبي، لا سيما مهنة التفتيش الجمركي، هذا بالإضافة إلى دعم عمليات التنمية والتطوير للمفتشين الحاليين لبناء كادر بشري مُبتكر ومبدع، ولديه معرفة بالعلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية، والتي تعود بمردود إيجابي لدعم اقتصاد المعرفة.

وقال محمد الغفاري، مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي: «نسعى إلى استشراف المستقبل لمهنة التفتيش الجمركي والاطلاع على التطورات المستقبلية، التي تكون قد طرأت على التخصص لتكون جمارك دبي سبّاقة في تطوير موظفيها ومطّلعة على كل المهارات المميزة في هذا الجانب، وذلك من أجل الحفاظ على رؤية ورسالة الدائرة في أن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة».

وقال خليفة الرميثي، مدير أول التطوير التنظيمي (مكلف)، نعمل على تنفيذ مشروع «استشراف مستقبل وظيفة المفتش الجمركي» بإشراف إدارة الموارد البشرية في الدائرة من خلال مركز التقييم، وبالتعاون مع فريق من الأخصائيين النفسيين من شركة استشارات عالمية لإعداد وتصميم هذا التقييم المبتكر، حيث تعمل جمارك دبي على تأهيل موظفيها لاسيما كادر التفتيش الجمركي على أعلى المستويات، ومن خلال الاستفادة من خدمات شركات الاستشارات المتخصصة في التأهيل والتدريب، كما أن الدائرة لديها مركز تدريب جمركي متطور مجهز بأحدث الأجهزة وأدوات التدريب.