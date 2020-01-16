إقبال سكان الإمارات على استكشاف مدن جديدة

المصدر:
  • (دبي - البيان)
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أظهر تقرير حديث أن السفر الاقتصادي شكلّ الميزة الأبرز لعام 2019 بين المواطنين والمقيمين في الإمارات. وبيّن التقرير الصادر عن منصات الحجوزات الإلكترونية «تجوّل» أن القاهرة وعمان وبيروت كانت أبرز 3 وجهات سياحية، تلتها كولمبو وباكو، وبيّن أن معدلات حجوزات فنادق البوتيك من فئة الثلاث نجوم ارتفعت 44% مقارنة بحجوزات الفنادق الفاخرة التي انخفضت 20%.

وكشف التقرير عن النمو المتزايد في أعداد المسافرين الذين يختارون حجز العطلات المصممة مسبقاً مقارنة بالحجوزات الفورية دون تخطيط 12%، وانخفضت معدلات الإقبال على العطلات القصيرة، وبات سكان الدولة يفضلون قضاء عطلات أطول في وجهات بالشرق الأوسط والمشرق العربي وجنوب شرق آسيا.

كما ارتفعت معدلات مدة الإقامة 42% في ظل سعي المسافرين لاستكشاف الثقافات والأجواء والمناظر الطبيعية المتنوعة. وبرزت شركات الطيران الاقتصادي خياراً مفضلاً بين المسافرين وشهدت حجوزاتها نمواً 30%، فأصبح المسافرون يختارون السفر عبرالطيران الاقتصادي.

ويواصل المسافرون الذين يحجزون عطلاتهم عبر «تجوّل» اختيار القنوات الإلكترونية لإجراء حجوزاتهم، حيث تم إجراء 23% من الحجوزات عبر تطبيق الجوّال، بينما بلغت نسبة الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني 77%.

وعلى صعيد توجهات السفر 2020، تتوقع «تجوّل» أن تتصدّر المدن غير الشهيرة قائمة الوجهات، وسط توقعات بإقبال سكان الإمارات على استكشاف مدن جديدة والابتعاد عن المدن المعتادة ذات الشعبية.

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