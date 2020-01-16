عضوية عالمية لـ«الاتحاد للشحن»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت «الاتحاد للشحن» التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران» أمس، حصولها على العضوية الحصرية لاتحاد سلسلة التبريد (Cool Chain Association) واتحاد «فارما.آيرو» للنقل الجوي للأدوية.

و«الاتحاد للشحن» أول ناقل جوي في الشرق الأوسط يحصل على شهادة مركز التميّز للخدمات اللوجستية لمناولة الأدوية وثاني شركة طيران على مستوى العالم تحصد شهادة مركز التميّز للخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة منذ أسبوعين. وتوفر الشركة من خلال خدمة النقل الجوي للأدوية (TempCheck) وخدمة النقل الجوي للمواد الطازجة (FreshForward) معدات مصممة خصيصاً لنقل الأدوية والمواد الطازجة بأسرع وقت ممكن، وبدرجة حرارة مناسبة مع الالتزام بأعلى إرشادات الامتثال.