توقيف خلدون الطبري الرئيس التنفيذي السابق لـ"دريك آند سكل" في الأردن ومنعه من السفر

المصدر: دبي - البيان

أوقفت السلطات الأردنية خلدون الطبري، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "دريك آند سكل" في مطار الملكة علياء الدولي خلال توجهه من الأردن إلى المملكة المتحدة.

وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة عن الانتربول الدولي بتاريخ 7 يناير 2019، بموجب الشكاوي الجزائية المرفوعة ضده من قبل شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" لدى نيابة الأموال العامة في إمارة أبوظبي.

وقامت السلطات القضائية والأمنية في الأردن بإجراء المقتضى القانوني بحق خلدون الطبري، وأخلت سبيله بموجب كفالة بعد أن تم الحجز على جواز سفره الأردني ومنعه من السفر.

وتتابع السلطات القضائية المختصة في الأردن النظر في التهم الموجهة إلى الطبري بموجب الشكاوى المرفوعة ضده والتي تشمل: الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها الطبري خلال توليه مهامه كمدير تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة في شركة "دريك آند سكل".