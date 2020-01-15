تقرير: دبي مدينة مذهلة لقضاء العطلات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أدرجت صحيفة (Middle Herald) الأمريكية دبي ضمن قائمة أفضل وجهات الزيارة في العام الجديد 2020، واصفةً المدينة بأنها واحدةٌ من أكثر الأماكن سحراً لقضاء العطلات.

وأبرز تقرير الصحيفة الخصائص التي جعلت دبي تحتل هذا الموقع في خارطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن المدينة تشكل مركز نقل رئيساً للركاب والبضائع، تطورت في زمن قصير بجميع المقاييس. وأضاف أن الزائر لدبي سوف يُدهش حتماً بالهندسة المعمارية الجميلة والمباني الشاهقة، فالمدينة تحمل في جعبتها الكثير مما يجعل زائرها يشعر بالرغبة في العودة إليها.

وتابع التقرير: برج خليفة الأعلى عالمياً هو المكان الأبرز في دبي، إذ يتيح استكشافه من الداخل ليبقى المرء مبهوراً طوال الوقت، أما بالنسبة للمفتونين بسحر التسوّق، فـ«مول دبي» هو وجهتهم الصحيحة، كونه موطناً لأشهر العلامات التجارية العالمية، هذا إلى جانب نافورة دبي التي تبهر الناظرين بحسن رقصاتها المائية، على وقع الموسيقى والأضواء. ومن بين المدن الأخرى التي تضمنتها القائمة سيؤول وطوكيو ومرسيليا وفيينا.