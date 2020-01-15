«كاسبرسكي» تحذر من هجمات «لازاروس»

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

أكّد مصدر في شركة «كاسبرسكي» عدم تعرض مؤسسات الإمارات لأي هجوم سيبراني من «لازاروس» المدعومة من كوريا الشمالية التي استهدفت أخيراً عدداً من الشركات حول العالم.

وأضاف المصدر لـ«البيان الاقتصادي»: «يمكن أن يساهم تنامي مبادرات العملات الرقمية محلياً جعل الدولة مستهدفة بالأعمال التخريبية من «لازراوس». وتُظهر أبحاثنا أن الدافع وراء المجموعة مالي بحت».

وأوصى المصدر بضرورة إجراء دورات تدريبية توعوية منتظمة بشأن الأمن الرقمي للموظفين، وتطبيق سياسة منح «أقل قدر من امتيازات الوصول»، وإحداث «الفصل بين الواجبات» وتطبيق مبادئ «الحاجة للمعرفة» داخل المؤسسات، فضلاً عن الحفاظ على تحديث النُظُم الرقمية، ورصد مؤشرات الاختراق المعروفة.

ووجد استطلاع حديث أجرته «كاسبرسكي» أن 89% من كبار مسؤولي أمن المعلومات في الشركات يجري استدعاؤهم بانتظام من مجالس الإدارة طلباً للمشورة والتوصيات في شؤون الأعمال التجارية. وأن 54% من المستطلَعة آراؤهم أقرّوا باضطرارهم للاستعانة بمخصصات تقنية المعلومات لدعم مشاريع الأمن الرقمي.