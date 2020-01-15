شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«إيزي جيت»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران شراكة جديدة مع «إيزي جيت»، إحدى أكبر شركات الطيران في العالم، حيث سيتمكن المتعاملون من شراء تذاكر السفر على شبكة وجهات الناقلتين عبر موقع «إيزي جيت» العالمي، ما سيقدّم فرصاً جديدة مذهلة للسفر بين أوروبا وأفريقيا وجزر الأزور ودولة الإمارات.

تأتي الشراكة بعد تعاون «إيزي جيت» مع موقع (Dohop)، الذي يصل شبكة وجهات «إيزي جيت» الأوروبية بالرحلات طويلة المدى. فيما تعتبر الشراكة مع «إيزي جيت» و(Dohop) أول استخدام لهذه التكنولوجيا من قبل الاتحاد للطيران التي تنوي تعزيز شراكاتها مع المزيد من شركات الطيران وشركاء السفر عبر هذه التقنية في 2020.

وقال علي صالح، نائب الرئيس لشؤون التحالفات والشراكات في شركة الاتحاد للطيران: «يعتبر التعاون الجديد قفزة نوعية بالنسبة للشركتين. فـ«إيزي جيت» هي الشريك الأمثل لإطلاق هذه الخدمة في أوروبا، ما يسمح لنا بتوسعة نطاق رحلاتنا بين أبوظبي والمحيط الأطلسي، مع تعزيز رحلات الربط مع المزيد من شركات الطيران وشركاء السفر حول العالم، مع إمكانية الحجز من نقطة إلى نقطة عبر منصة مع خاصية التوزيع الجديدة التي ستمنح المتعاملين حلول «الخدمات المتكاملة» وتجربة سفر سلسة مع شركائنا من شركات الطيران التقليدية والمنخفضة التكلفة، عبر شبكة وجهات الاتحاد العالمية».

وقالت رايتشل سميت، رئيس قسم الشراكات التجارية في «إيزي جيت»: «نشعر بالحماس لشراكتنا مع الاتحاد للطيران، التي تقدم لنا أبوظبي وجهةً للمسافرين معنا، وتقدم المزيد من الوجهات في مختلف أنحاء أوروبا، فمن خلال رحلات الربط التي يحجزها المسافرون بأنفسهم والشراكات الاستراتيجية، نستمر في توسعة شبكة وجهاتنا من خلال توفير المزيد من الجودة والطرق لعدد متزايد من المتعاملين».