المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت توقعات المحللين أن يصل حجم سوق المنتجات المساعدة على النوم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.53 مليار دولار بحلول 2023، وسط تقديرات استمرار ارتفاع قيمة تجارة المراتب، بفضل الطلب المتزايد من قطاعات الرعاية الصحية والضيافة المتنامية في المنطقة.

في وقتٍ يستعد معرض النوم للشرق الأوسط لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات المصممة لتحسين جودة النوم من خلال معرض «سليب كير» التخصصي، استجابةً لإمكانات النمو الهائلة التي يتطلّع إليها السوق خلال السنوات المقبلة.

ويُعد المعرض الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة المتخصص بقطاع النوم المزدهر، وتنعقد نسخة 2020 في الفترة من 9 لغاية 11 فبراير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وستضم معرضين تخصصين «سليب تيك» و«سليب كير».

وسيركز «سليب تيك» على أفضل الآليات والأدوات والمواد الواعدة في قطاعات الأسرّة والأقمشة، في حين سيقدم «سليب كير» باقةً واسعةً من أحدث المنتجات التقنية والحلول المصممة لتوفير تجربة نوم متكاملة ومتميّزة.

وستشكّل الشركات التي تقدّم المنتجات التقنية والحلول المصممة لتوفير تجربة نوم صحيّة الجهات العارضة الرئيسة. وقال كريس جوردي، مدير عام «سايلنت نايت» في الإمارات: «أثبتت الدراسات الصلة القوية بين الحرمان من النوم وتراجع نوعية الحياة ومدّتها.

وتحمل الفعالية الكثير من الفوائد للجهات المصنّعة والمؤسسات بقطاع النوم، بالإضافة إلى شريحة المستهلكين بالضيافة والتجزئة والتصميم لمساعدتهم على تحقيق تميز العروض والخدمات المقدمة».