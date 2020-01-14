نظام Dare2Del لمساعدة الإنسان

المصدر: (ميونيخ ـ د ب أ)

قال باحثون من ألمانيا إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لمساعدة الإنسان على التخلص من الملفات غير المفيدة الموجودة على جهاز حاسوبه. وأوضح البروفيسور أوته شميد، أستاذ تقنية المعلومات التطبيقية والنظم المعرفية، في جامعة «بامبرج» بولاية بافاريا الألمانية: «جميعنا يستخدم ملفات وصوراً لا حصر لها، وهي ملفات تعوقنا خلال عملنا اليومي».

وأشارت شميد إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تطور هي وفريقها نظام مساعدة يعمل بشكل تفاعلي مع المستخدم، أطلقت عليه اسم (Dare2Del)، وهو نظام يبين للمستخدم لدى إغلاقه أحد البرامج التي كان يستخدمها، 5 ملفات يقترح النظام حذفها، ويبرر له في الوقت ذاته سبب اقتراح الحذف، وقالت إن المستخدم هو في النهاية من يقرر حذف هذه الملفات أو الاحتفاظ بها، مؤكدةً إمكانية تكييف هذه المبررات بشكل شخصي وفقاً لكل مستخدم على حدة. وذكرت شميد أن تنفيذ هذا المشروع سوف يستغرق 3 أعوام.