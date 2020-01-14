«ضيف الاتحاد» يتيح مزاياه لركاب طيران الخليج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء الخاص بشركة الاتحاد للطيران أمس، اتفاقية شراكة جديدة مع طيران الخليج؛ لتعزيز مميزات أعضاء البرنامج. وبحسب الاتفاقية، يصبح بمقدور أعضاء «ضيف الاتحاد» كسب الأميال وإنفاقها عند السفر على رحلات طيران الخليج، ويمكن الأعضاء من الحصول على الأميال عند السفر عبر رحلات المشاركة بالرمز والمشغلة من قبل الاتحاد للطيران بالتعاون مع طيران الخليج، فضلاً عن كسب وإنفاق الأميال عند شراء تذاكر على شبكة طيران الخليج.

وقال روبن كامارك، رئيس الشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «نرحب بشريك مميز يوفر المزيد من الفرص لأعضاء «ضيف الاتحاد» لكسب واسترداد الأميال، إذ تساهم الشراكة الجديدة في تطوير وتحسين برنامج الولاء الخاص بنا بشكل مستمر تماشياً مع متطلبات ضيوفنا، بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الطيران».

تهدف اتفاقية الشراكة إلى توفير خدمات تعاون متكاملة ومزايا جديدة لبرامج المسافرين الدائمة لشركتي الطيران والتي تشمل برنامجي «ضيف الاتحاد» و«فالكون فلاير»، من خلال تبادل المنافع المشتركة للمسافرين عبر إتاحة الفرصة لكسب واستخدام الأميال التي تعتمد قيمتها على درجة السفر التي يتم حجزها.

وقال فينسنت كوست، رئيس القطاع التجاري في طيران الخليج: «بفضل الشراكة يمكن لأعضاء «فالكون فلاير» كسب واستخدام رصيدهم من أميال طيران الخليج لحجز رحلاتهم على شبكة الاتحاد للطيران».