«مايكروسوفت» توقف «ويندوز 7» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

تستعد شركة «مايكروسوفت» اليوم الثلاثاء وبشكلٍ رسمي لإنهاء الدعم الموسع لنظام التشغيل «ويندوز 7» الذي تم إطلاقه لأول مرة في 2009 ليحل محل نظام «ويندوز فيستا»، بحيث تعني نهاية الدعم أنه لا يوجد المزيد من إصلاحات الأخطاء أو التحديثات الأمنية للملايين الذين ما زالوا يستخدمون النظام.

ووفقاً لموقع (Slash Gear) التقني، فإن «ويندوز 7» سوف يتوقف على كل أجهزة الحاسبات التي لا تمتلك (Support Package) أو دعماً «للويندوز»، الأمر الذي يعني أن كل مستخدمي «ويندوز 7» بعد التوقف الرسمي سوف يكونون عُرضةً لأي خلل فني.

وبحسب الموقع، فإنه بدءاً من غدٍ الأربعاء، لن يكون بإمكان مستخدمي «ويندوز 7» الحصول على أي تحديثات أو دعم، كما لن يصدر لهم (Security Patches) أو معالجات أمنية؛ لإصلاح العيوب الأمنية ومشكلات الاختراق والخصوصية.

واقترح الموقع على المستخدمين التحوّل إلى «ويندوز 10» لتفادي المشكلات التي قد تنتج عن توقف الدعم لـ«ويندوز 7».

يذكر أن «ويندوز 7» يعدّ من أكثر نسخ «الويندوز» أماناً، كما أن المستخدمين لم يكن لديهم أي شكاوى قوية بخصوص مشكلات رئيسة في التشغيل أو التحديثات أو الدعم الأمني، بخلاف «ويندوز 10» الذي يعاني كثرة شكاوى المستخدمين بشأنه لاسيما تحديثاته. وحتى الآن، وبحسب خبراء تقنيين، يعتبر «ويندوز 10» البديل الأمثل لمستخدمي «ويندوز 7» بعد توقفه رسمياً.