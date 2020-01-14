تقرير: دبي موطن المشاريع المبتكرة والرائدة

المصدر: دبي- وائل الخطيب

على مدار العقدين الماضيين، برزت دبي واحدة من أكثر الوجهات شعبية للاستثمار العقاري، بحسب تقرير نشره موقع (Finsmes) في لندن، الذي تحدث عن إيجابيات شراء العقارات في دبي، مؤكداً أن المدينة في تطوّر مستمر، حيث إن برج خليفة و«دبي مول» ونافورة دبي ومطار دبي وجزيرة نخلة جميرا، تؤكد أنها في تطور دائم، وتسعى دوماً نحو القمة، ما يؤهل دبي لأن تكون دوماً موطناً للمشاريع المبتكرة والرائدة.

وأضاف: «في عام 1968 كان هناك 59 ألف نسمة يعيشون في دبي، واليوم هناك ما يقرب من 2.9 مليون نسمة يعيشون فيها، وهذه الزيادة تجعل من المدينة واحدة من أسرع المدن نمواً في العالم بمعدل 10.7% سنوياً. وهذا يعني أن هناك دائماً طلباً على العقارات الجديدة».

وتوفر العقارات في دبي متوسط عائد 7% مقارنة بنيويورك 2.9% أو لندن 2.7% أو هونغ كونغ 2.5%، ما يعكس رغبة الناس في شراء عقار فيها، علاوةً على ذلك، تنعم المدينة باستقرار اقتصادي، كما تتميز دبي باستقرارها، ونتيجة لذلك كان الاقتصاد ينمو بشكل مطرّد، بفضل نجاح العقارات والسياحة والصناعات التحويلية، ونوه التقرير إلى أن أحد الميزات الرئيسة لشراء عقار في المدينة، هو عدم وجود ضريبة على الممتلكات.