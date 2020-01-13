تقرير: عصر جديد لـ«إنترنت الحواس» بحلول 2030

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير «كونسيومر لاب»، الذي تُعدّه وحدة مختبرات المستهلك في شركة «إريكسون»، عن توقّع المستهلكين حول العالم أن تتحول مجموعة من الخدمات المفيدة ذات التأثيرات الإيجابية في حياتنا، والتي ستنتج عن تفاعل التقنيات المتصلة مع حواسنا كالبصر والسمع والتذوق والشم واللمس، إلى واقع ملموس بحلول 2030. وسلّط التقرير في نسخته التاسعة، الضوء على توجهات وتوقعات المستهلكين المستقبلية حول مجال إنترنت الحواس.

وأشار التقرير إلى الدور الذي ستلعبه التقنيات الناشئة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز، والجيل الخامس وحلول الأتمتة في تمكين مجال إنترنت الحواس، حيث يتوقع المستهلكون أنه بحلول 2030 سوف تشهد التجارب الرقمية، التي تقدمها لنا الأجهزة التقنية مستوى أعلى من التفاعل والتكامل مع التجارب متعدّدة الحواس التي لا يمكن فصلها عن الواقع.

وقالت الدكتورة بيرنيلا جونسون، رئيس وحدة مختبرات المستهلك وقطاعات الأعمال في «إريكسون» والمشاركة في إعداد التقرير: «ستلعب نظارات الواقع المعزّز دوراً محورياً في تمكين هذه التجارب، ولم نتوقع كيف أن المستهلكين يتوقعون بالفعل تغييرات هائلة في حياتنا اليومية مدفوعة بالتواصل الحسي، من خلال الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزّز والجيل الخامس وحلول الأتمتة».