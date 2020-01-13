هجوم معزّز على العملات الرقمية

المصدر: (دبي البيان)

نشر فريق البحث والتحليل العالمي التابع لـ«كاسبرسكي»، تقريراً حديثاً يتعلّق بنتائج عملية (AppleJeus) التي هدفت إلى سرقة العملات الرقمية ونفذتها مجموعة (Lazarus)، إذ تُظهر معلومات جديدة أن العملية مستمرة مع اتخاذ العصابة سيئة السمعة خطوات أكثر حذراً وتكتيكات وإجراءات محسنة، فضلاً عن استخدامها تطبيق التواصل الشهير (Telegram) كأحد نواقل الهجوم الجديدة.

ووقعت كيانات في بريطانيا وبولندا وروسيا والصين ضحية لهذه العملية. وتُعدّ (Lazarus) واحدة من أكثر الجهات التخريبية نشاطاً وتأثيراً في مجال التهديدات المتقدمة المستمرة، واستطاعت تنفيذ عدد من الحملات والعمليات التي استهدفت شركات ذات علاقة بمجال العملات الرقمية. أثناء عملية (AppleJeus) الأولى في 2018، أنشأت المجموعة شركة عملات رقمية وهمية من أجل تقديم طلباتهم الاحتيالية واستغلال المستوى العالي من الثقة بين الضحايا المحتملين.

وقال سيونغسو بارك، الباحث الأمني في «كاسبرسكي»، إن عملية (AppleJeus) توضّح أن (Lazarus) لا تزال تواصل الاستثمار في الهجمات المرتبطة بالعملات الرقمية على الرغم من الركود الكبير في أسواقها، ما يجعل هذه الحملة «أكثر تطوراً».