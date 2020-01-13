«سامسونغ» تحقق أرباحاً تخطت توقعات الربع الأخير

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت بيانات حديثة أمس، ارتفاع القيمة السوقية لشركة «سامسونغ» للإلكترونيات، بمعدل 10 درجات لتصل إلى المركز الـ18 عالمياً العام الماضي، مع استمرار مكاسب العملاق الكوري، وسط توقعات بتحقيق أرباح وفيرة.

وبلغت القيمة السوقية لـ«سامسونغ» 301.65 مليار دولار مطلع العام الجاري، بارتفاع بقيمة 95.08 مليار دولار عن الفترة نفسها من 2019، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من «بلومبيرغ»، الأمر الذي يعنى أن مكاسب الشركة تتحسن مع الوقت.

وفي إرشادات الأرباح الخاصة بالشركة الأسبوع الماضي، حققت «سامسونغ» أرباحاً تخطت توقعات الربع الأخير من العام المنصرم. وذلك في أعقاب انتعاش بسيط في أسعار الرقائق، رغم أنها عانت خلال 2019 من أسوأ أداء لها في 4 سنوات؛ بسبب تأثرها بالركود الطويل في مجال صناعة الرقائق.