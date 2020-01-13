اهتمام الاثرياء في الصين باستخدام مكاتب إدارة الأموال العائلية

المصدر: (بكين - البيان)

أظهر استطلاع حديث اهتمام شديدي الثراء في الصين بشكل متزايد باستخدام مكاتب إدارة الأموال العائلية لإدارة ثرواتهم في الصين، إذ يستخدم نحو 64% من المجيبين خدمات مكاتب إدارة الأموال العائلية التي تدير ثروات الأفراد ذوي الثروات الكبرى، بحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي وشركاء آخرين.

ويبدو أن البيئة الاقتصادية العالمية المتواضعة نسبياً والشكوك المتزايدة تعزز الدافع نحو هيكلة وتنظيم إدارة الثروات الصينية.

واهتم نحو 75% من العائلات التي لا تستخدم خدمات مكاتب العائلة بذلك. وقال الاستطلاع إن نحو 84% من المهتمين يتخذون إجراءات فعالة لإنشاء مكاتب عائلية أو الانضمام إليها. كما وجد الاستطلاع أن نحو 44% من المجيبين قد تبنوا استراتيجية استثمار موجهة نحو النمو، بينما كانت الملكية الخاصة مفضلة على الأسهم العامة في جدول استثماراتهم.