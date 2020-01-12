3.3 % نمو الطلب العالمي على الرحلات الجوية في نوفمبر

المصدر: جنيف - البيان

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» نتائج حركة المسافرين الدوليين لشهر نوفمبر الماضي حيث الطلب على رحلات السفر الجويّة 3.3 % بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018.

وسجلت السعة (التي تقدر بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) ارتفاعاً 1.8 %، فيما ارتفع عامل الحمولة بواقع 1.1 % نقطة مئوية ليبلغ 81.1 %، وهو ما يُمثل مُعدلاً قياسياً بالنسبة إلى نتائج نوفمبر بشكل عام، وشهدت جميع المناطق ارتفاعاً سنوياً في حركة المسافرين.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «يعكس اعتدال الطلب على الرحلات الجوية خلال نوفمبر التأثير المستمر لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية وغيرها من الاضطرابات، بما في ذلك الاضطرابات في أوروبا».

وارتفع الطلب على رحلات السفر الجوية الدولية 3.1 % خلال نوفمبر مقارنةً بالفترة نفسها من 2018، وهو ما يُعتبر ارتفاعاً كبيراً عن مُعدل النمو على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر، والبالغ 3.0 % وباستثناء أمريكا اللاتينية سجلت جميع المناطق نمواً في حركة المسافرين، كما ازدادت القدرة الاستيعابية الإجمالية 0.7 % وارتفع عامل الحمولة بواقع 1.8 نقطة إلى 80.1 %.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادةً في حركة المسافرين 7.4 % في نوفمبر الماضي بزيادة عن معدل 5.6 % المُسجل في أكتوبر.