إيرباص تسلم 863 طائرة في 2019

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

قالت إيرباص إنها سلمت 863 طائرة مسجلة رقماً قياسياً العام الماضي، متجاوزة الرقم المستهدف عند نحو 860 طائرة بعدما تجاوزت مشاكل في الإنتاج بمجموعة أيه 320 الأكثر مبيعاً، وهي المنافس الرئيس لطائرة بوينغ المتوقفة عن العمل ماكس 737.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ قالت الشركة إن النسخ الأكبر من طائرات ايرباص أيه 321 الجديدة محدودة البدن دفعت أيضاً صافي الطلبات للارتفاع 2.87 % إلى 768 طائرة، حيث تدافعت شركات الطيران على شرائها كي تحل محل الطائرات ذات الممرين الأكثر تكلفة على الخطوط ذات المسافات المتوسطة أو من أجل زيادة عدد المقاعد على المسافات الأقصر.

وقالت بلومبرغ إن عدد الطائرات التي تم تسليمها يعني أن إيرباص تتجه إلى أن تحل محل بوينغ كأكبر منتج للطائرات في العالم عندما تعلن الشركة الأمريكية عن أرقامها الإنتاجية الأسبوع المقبل بينما لا تزال تعرقلها أزمة ماكس 737.