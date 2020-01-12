40 مليار دولار صناعة الترفيه الخليجية 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

ارتفع حجم صناعة الترفيه والتسلية المتنامية في السوق الخليجية لعام 2019 إلى 40 مليار دولار، وفق إحصاءات برايس ووتر هاوس كوبرز.

وتجسد النسخة الافتتاحية من ألترا ميوزك فيستيفال للمرة الأولى في الشرق الأوسط صعود أبوظبي وجهة عالمية رائدة في استقطاب الفعاليات المرموقة وتجارب الترفيه عالية الجودة، حيث سيقام ألترا ميوزك فيستيفال فعالياته 5 و6 مارس المقبل، كونها جزءاً من أسبوع أبوظبي للموسيقى جنباً إلى جنب، مع إقامة المهرجان العالمي للموسيقى الإلكترونية، الذي سيدشن مؤتمر مجلة دي جي الشرق الأوسط مع قائمة من الفعاليات الموسيقية الدولية والمحلية، التي سيتم إطلاقها في مناطق الجذب السياحية والثقافية الرئيسية في العاصمة.

قال دودلي تشو المنتج المنفذ لألترا أبوظبي، نحن على دراية تامة بتنامي الشغف والإقبال على مهرجانات الموسيقى ذات المستوى العالي والفرص الواعدة، التي توفرها هذه المنطقة، مضيفاً بقوله تحتل منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية من حيث عدد السكان الأصغر سناً في العالم الذين يتطلعون بحماس إلى خوض التجارب الفاخرة، فضلاً عن الفرصة المثالية التي أتاحها لنا إطلاق أسبوع أبوظبي للموسيقى وجعلنا نجلب معنا تجربة ألترا الموسيقية إلى أبوظبي لنكون رائدين في أن نظهر للعالم الإمكانات المتطورة لهذه المنطقة.

ويعد هذا المهرجان هو الأحدث في سلسلة الفعاليات، التي تعزز صورة الإمارة عاصمة للترفيه على صعيد الشرق الأوسط. في الإطار ذاته، استضافت المدينة في الآونة الأخيرة مجموعة من الفنانين المشهورين مثل لانا دل راي ومارشميلو وإمينيم وذا كيلرز.