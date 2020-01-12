التكنولوجيا أساس تخطيط البرامج السياحية

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن النسبة الكبرى من المسافرين في رحلات سياحية من المشاركين في الاستطلاع يستعينون بالتكنولوجيا للتخطيط لبرامجهم السياحية.

ورداً على سؤال «هل تستعين بالتكنولوجيا في التخطيط لبرنامجك السياحي؟» أجابت النسبة الكبرى من المشاركين في الاستطلاع بنعم، حيث أكد 79 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني أنهم يستعينون بالتكنولوجيا عند التخطيط لبرامجهم السياحية، في حين قال 21 % فقط إنهم لا يستخدمون التكنولوجيا ويفضلون الاستعانة بمكاتب وشركات السياحة والسفر بشكل مباشر.

وأكد 82 % من المشاركين في الاستطلاع على تويتر أنهم يستعينون بالتكنولوجيا للتخطيط لبرامجهم السياحية، مقابل 18 % أجابوا بالنفي، فيما أظهرت نتائج الاستبيان على فيسبوك أن 77 % يستعينون بالتكنولوجيا في التخطيط لبرامجهم السياحية بالمقابل 23 % ممن أجابوا بالنفي.