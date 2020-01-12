مرصد المستقبل المنصة المعرفية لمؤسسة دبي للمستقبل

لِمَ تستضيف الدول معارض إكسبو؟

تقام سلسلة معارض إكسبو منذ أكثر من قرن، وتقدم فيها أحدث الابتكارات التقنية، وما زالت تقام حتى اليوم لا لعرضها الأفكار المستقبلية فحسب، بل لدعمها الدخل المحلي وتشجيعها السياحة في الدول المستضيفة.

شهدت المعارض الأخيرة إطلاق تقنيات ما زلنا نستخدمها حالياً.

أُعلن عن سيارة فورد موستانج ضمن معرض إكسبو في نيويورك عام 1964، وأقنعت حينها الشركات الكيماوية البشر بأن الحياة ستكون أسهل باستخدام المواد البلاستيكية.

وفي معرض إكسبو في أوساكا عام 1970 أطلقت القطارات عالية السرعة التي تستخدم المغناطيس الكهربائي.

وتستمر الدول باستضافة معارض إكسبو لمساهمتها في دعم الدخل المحلي، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً.

1851

6 ملايين زائر

جذب معرض إكسبو في عام 1851 ستة ملايين زائر، وما زالت عائدات زوار قصر الكريستال في حديقة هايد تمول المنح الدراسية لطلاب الهندسة البريطانيين.

شيكاغو

27- 28 مليون زائر

وارتاد 27 إلى 28 مليون زائر معرض إكسبو شيكاغو، وكان أول معرض في الولايات المتحدة يحقق أرباحاً (نحو 450.000 دولار).

1970

60 مليون زائر

وجذب معرض إكسبو في أوساكا عام 1970 قرابة 60 مليون زائر مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وساعد الدولة على بناء المرافق التحتية ومنها توسيع مطار المدينة.

4 ملايين متر مربع

يُتوقع أن يزور معرض إكسبو 2020 في دبي نحو 25 مليون زائر، ويتوقع منه أيضاً أن ينتج 122.6 مليار درهم من الخدمات والنشاطات، ويوجِد 94.000 فرصة عمل دائمة جديدة.

وكبقية الدول تتوقع دولة الإمارات العربية المتحدة أن يحسّن المعرض ارتباطها بباقي الدول، وأن يعزز علاقاتها الاقتصادية، ويفتح مزيداً من الآفاق الاقتصادية مستقبلاً.

وتخطط دبي لإقامة معرض إكسبو ضمن المنطقة 2020، وستحول قرابة 80% من الأراضي المخصصة للمعرض إلى مبانٍ بمساحة قرابة 4 ملايين متر مربع.

على الرغم من أننا قادرون اليوم على الاطلاع على أخبار أحدث التقنيات عبر الإنترنت، تبقى معارض إكسبو وسيلةً لالتقاء الزوار من جميع أنحاء العالم واختبار تلك التقنيات معاً.

لاستشراف المستقبل

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