تراجع شحنات الهواتف في الصين 2019

المصدر: (بكين - د ب أ)

ذكر تقرير نشرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن شحنات الهواتف المحمولة في الصين انخفضت 6.2% لتسجل 389 مليون وحدة في 2019.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس عن الأكاديمية، وهي معهد بحثي تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أنه في ديسمبر فقط وصلت شحنات الهواتف المحمولة إلى 30.44 مليون وحدة بانخفاض 14.7% عن نفس الفترة من 2018.

وفي نفس الوقت، انخفضت شحنات الهواتف المحمولة الذكية 4.7% على أساس سنوي، إلى 95.6% من الشحنات في 2019.

ووصل عدد وحدات شحنات الهواتف المحمولة من العلامات التجارية المحلية، ومن بينها وحدات تابعة لمصنعين صينيين، إلى 352 مليون وحدة، بزيادة 90.7% من إجمالي شحنات ذلك العام.