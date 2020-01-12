المصدر: (واشنطن- رويترز)

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، أول من أمس، إنها تسعى إلى تغريم شركة بوينغ 5.4 ملايين دولار قائلة إنها تقاعست عن منع تركيب أجزاء بها عيوب في طائرات 737 ماكس.

وزعمت الإدارة في بيان أن بوينغ «تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة، وتعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها في اجتياز اختبار القوة».

واقترحت إدارة الطيران الاتحادية غرامة مدنية قيمتها 3.9 ملايين دولار على بوينغ بسبب المشكلة نفسها في ديسمبر كانون الأول لطائرات من طراز 133 737 إن جي وهي الجيل السابق لطائرات 737 ماكس.