«أوبر» نحو الانسحاب من كولومبيا

المصدر: (بوغوتا- د ب أ)

قالت شركة أوبر أمس إنها ستوقف عملها في كولومبيا اعتباراً من أول فبراير المقبل، أي بعد أقل من شهر، بعدما اتهمت هيئة المنافسة بالبلاد الشركة الأمريكية لخدمات النقل التشاركي بالدخول في منافسة غير عادلة، وطالبتها بوقف عملياتها.وتم الطلب في 20 ديسمبر عندما قالت هيئة الإشراف على الصناعة والتجارة «إس آي سي» إن أوبر تحقق ميزة «كبيرة» عبر انتهاك قواعد السوق.

ووصفت «أوبر» قرار الهيئة بـ«المتعسف» وأنه انتهك حقوقاً دستورية واشتكت الشركة بشأن ما قالت إنه لا توجد لائحة لبرامج سيارات الأجرة في كولومبيا.وأضاف بيان الشركة أن «أوبر كانت الشركة الأولى التي تقدم في البلاد بديلاً متنقلاً موثوقاً فيه ومبتكراً. واليوم وبعد 6 سنوات، تكون كولومبيا هي الدولة الأولى في القارة التي تغلق أبوابها في وجه التكنولوجيا».