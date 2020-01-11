«إديوفوياج» تستقطب طلاب العالم إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إديوفوياج» ذراع السفر التعليمي لشركة «آي تي إل ورلد» عن شراكتها مع معرض إكسبو 2020 دبي، في الدورة الـ 32 من مؤتمر مديري المدارس الذي عقد تحت رعاية المجلس المركزي للتعليم الثانوي وحضر مديرون يمثلون المدارس التابعة للمجلس في منطقة الخليج المؤتمر السنوي الذي أقيم على مدار 4 أيام في مدينة جايبور في الهند من 4 - 7 الجاري. وقال شايك شبلي رئيس قسم التسويق، «إديوفوياج» : «يعد مؤتمر مديري المدارس منصة مميزة لكبار الشخصيات في الأوساط الأكاديمية للتفاعل واستكشاف الأفكار الجديدة وتبادل الخبرات، الأمر الذي يتيح للطلاب الهنود المقيمين في دول التعاون الاستفادة من المفاهيم والاتجاهات التعليمية الحديثة في عصر التكنولوجيا الذي يشهد تطوراً سريع الوتيرة».

وشارك فريق عمل «إديوفوياج» المعلومات ذات الصلة ببرامجهم المعدة خصيصاً والهادفة إلى استقطاب عدد كبير من طلاب وشباب العالم إلى إكسبو دبي.

وتابع شايك: «بمشاركة أكثر من 190 دولة في الحدث العالمي من خلال عرض مشاريعها المبتكرة والمستدامة أو بإقامة ورش العمل العملية، وتوفير المرشدين متعددي اللغات، وعقد الفعاليات الخاصة مثل حلقات النقاش «تيد اكس» ناهيك عن ما يزيد على 60 فعالية حية كل يوم، وأكثر من 200 منفذ للمأكولات والمشروبات».

وأشارت سو راماناثان، مديرة تسويق الوجهات، إكسبو دبي: «لطالما آمنت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والقائمين على معرض إكسبو 2020 دبي بالدور المحوري للشباب، فهم يشكلون جزءاً مهماً من جمهور زوار هذا الحدث العالمي الكبير».