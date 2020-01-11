اليابان تطلب توقيف زوجة غصن

المصدر: طوكيو ـ د ب أ

طلب ممثلو الادعاء في اليابان من الشرطة الدولية «انتربول» إصدار إشعار توقيف بشأن كارول غصن، زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أمس. وقدم ممثلو الادعاء في طوكيو الطلب عبر وكالة الشرطة الوطنية اليابانية.

وكان ممثلو الادعاء في اليابان قد أصدروا الثلاثاء الماضي مذكرة اعتقال بحق كارول غصن، الموجودة حالياً في لبنان، لاتهامها بالشهادة الزور.

وحضرت كارول غصن مؤتمراً صحفياً لزوجها في بيروت الأربعاء الماضي، عندما خرج الرجل البالغ من العمر 65 عاماً في أول ظهور علني له منذ هروبه المذهل من اليابان أواخر الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي إن السلطات اللبنانية أصدرت أول من أمس قراراً بمنع سفر غصن إلى الخارج بعد مثوله أمام النيابة العامة في بيروت، كما طلب منه تسليم جواز سفره الفرنسي إلى السلطات اللبنانية بموجب قرار الحظر.