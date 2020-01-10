التملك الحر يطلق رحلة تنافس جديدة على عقارات دبي 2020

المصدر: إعداد: مشرق علي حيدر

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بدأ سوق الوحدات السكنية في دبي رحلة تنافس جديدة على صعيد استقطاب الراغبين بشراء وحدات سكنية بنظام التملك الحر.

ورصد «البيان الاقتصادي» مناطق شهدت طلباً قوياً خلال بداية العام الجديد 2020، وهي: (برج خليفة ونخلة جميرا والخيران الأولى والبرشاء جنوب الرابعة والخليج التجاري والثنية الخامسة والمركاض والحبية الخامسة).

مرسى دبي

44 شقة سكنية

75,3 مليون درهم

برج خليفة

18 شقة سكنية

42 مليون درهم

نخلة جميرا

4 شقق سكنية

23,4 مليون درهم

الخيران الأولى

15 شقة سكنية

21,5 مليون درهم

البرشاء جنوب الرابعة

53 شقة سكنية

15,9 مليون درهم

الخليج التجاري

12 شقة سكنية

15,2 مليون درهم

الثنية الخامسة

19 شقة سكنية

12,7 مليون درهم

المركاض

14 شقة سكنية

11,9 مليون درهم

الحبية الخامسة

21 شقة سكنية

11,4 مليون درهم