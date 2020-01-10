الاتحاد للطيران تطلق عروضاً إلى وجهات سياحية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات باقة من العروض على مبيعاتها العالمية لشهر يناير للسفر بأسعار تنافسية إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية حول العالم.

تتيح العروض فرصة التوفير للمسافرين عبر حجز تذاكرهم للسفر من أبوظبي إلى لندن هيثرو بأسعار منخفضة تبدأ من 2343 درهماً على الدرجة السياحية و 11.949 درهم على درجة الأعمال للمسافرين بين 20 يناير إلى 25 نوفمبر 2020.

كما سيتمكن المسافرون من زيارة أبرز المدن السياحية حول العالم مثل نيويورك ابتداءً من 4843 درهماً، روما ابتداءً من 2683 درهماً، أو السفر إلى عاصمة الصين التجارية، شنغهاي ابتداءً من 2038 درهماً.

وتوفر عروض المبيعات العالمية فرصة الاستمتاع بتجربة السفر على درجة الأعمال إلى وجهات عديدة مثل عمّان بأسعار تبدأ من 5479 درهماً، وبانكوك ابتداءً من 9054 درهماً، وطوكيو ابتداءً من 13.014 درهم، مما يتيح للمسافرين فرصة الاستمتاع بتجربة سفر راقية مع الاتحاد للطيران.