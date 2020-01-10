لبنان يمنع كارلوس غصن من السفر

المصدر: بيروت - رويترز

قالت مصادر قضائية إن النائب العام اللبناني منع رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن من السفر، أمس، بعد أن جرى استجوابه بشأن مذكرة اعتقال أصدرتها الشرطة الدولية (الإنتربول) بطلب من اليابان لاعتقاله بتهم ارتكاب جرائم مالية.

وهرب غصن (65 عاماً) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة، وينفي غصن كل هذه الاتهامات.

وذكر أحد المصادر أن السلطات القضائية اللبنانية طلبت من اليابان أيضاً ملف غصن، بما في ذلك لائحة الاتهامات ضده، ولن تستجوبه مرة أخرى إلى حين تسلُّم هذه المعلومات.

وقال كارلوس أبو جودة، وهو محامٍ مقيم في بيروت يمثل غصن، لتلفزيون «إم.تي.في» اللبناني، إن فريق الدفاع عنه يشعر بالارتياح للإجراءات في بيروت، ولكن الأهم من ذلك هو أن غصن نفسه «مرتاح كتير خصوصاً بعد ما مر به».

وذكرت المصادر القضائية أن القرار، الذي أصدره النائب العام غسان عويدات، يُلزم غصن بأن يبقي السلطات على إطلاع على مكان سكنه.