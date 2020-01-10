تراجع الطلب على الشحن الجوي

المصدر: جنيف - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن بيانات أسواق الشحن الجوي العالمية لشهر نوفمبر الماضي التي أشارت إلى انخفاض معدل الطلب على الشحن الجوي الذي يقاس بطن الشحن في الكيلومتر الواحد 1.1 % مقارنةً بالفترة ذاتها من 2018. كما سجلت أحجام الشحن على أساس سنوي انخفاضاً للشهر الثالث على التوالي.ويعدّ نوفمبر على الرغم من انخفاض معدلات الطلب، الأفضل منذ 8 أشهر، حيث سجّل أبطأ معدل انكماش على أساس سنوي منذ مارس 2019، كما تعكس النتائج الأهمية المتزايدة التي تشهدها فعاليات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل «الجمعة البيضاء».