مبيعات سامسونغ تبلغ 6.7 ملايين من الهواتف الذكية للجيل الخامس حول العالم

المصدر: سول - البيان

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس أنها تمكنت خلال 2019 من بيع أكثر من 6.7 ملايين هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل الخامس حول العالم، متيحة الفرصة أمام المستهلكين لتجربة السرعة والأداء من الجيل التالي.

واستحوذت سامسونغ حتى نوفمبر 2019 على 53.9% من سوق الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم، حيث طرحت 5 أجهزة تدعم التقنية الجديدة، وهيGalaxy S10 5G وNote10 5G وNote10 + 5G وGalaxy A90 5G وGalaxy Fold 5G.

وقال تي أم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات في سامسونغ : «يترقب المستهلكون حول العالم بشغف كبير عصر الجيل الخامس، وبالنسبة لنا في سامسونغ، سيكون 2020 هو عام أجهزة Galaxy 5G، ونحن متحمسون لوضع قدرات هذه التقنية في متناول المزيد من المستهلكين». وسيكون جهاز Galaxy Tab S6 5G، الذي سيكون متاحاً في كوريا في الربع الأول من العام الجاري أول جهاز لوحي يدعم تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم.