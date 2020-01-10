استقرار البطالة في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - أ ف ب

حافظت البطالة في منطقة اليورو على مستواها عند 7.5% في نوفمبر 2019 وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2008 حسبما أفاد مكتب «يوروستات» أمس.

ويتوافق المستوى مع توقعات المحللين الذين تواصلت معهم شركة «فاكتست» للخدمات المالية وكانت نسبة البطالة عند 7.5 % في أكتوبر.

ويتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بشكل متواصل منذ نزوله دون عتبة 10 % الرمزية في سبتمبر 2016.

وفي ذروة أزمة الديون بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو مستوى قياسيًا عند 12.1 % عام 2013.

وبين الدول الـ19 في منطقة اليورو سجّلت ألمانيا أقل معدل بطالة في نوفمبر عند 3.1 %.

وسُجّلت أعلى المعدلات في اليونان عند 16.8 % في سبتمبر، وفق آخر البيانات المتاحة، بينما بلغت 14.1% في إسبانيا.

وبلغ معدّل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 عضواً 6.3 % في نوفمبر الماضي وهي النسبة ذاتها التي تم تسجيلها في أكتوبر.