مصر للطيران تسـتأنف رحلاتها الى بغداد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الخميس أن شركة مصر للطيران ستستأنف رحلاتها الجوية الى بغداد السبت بعد أن علقتها ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الامنية.

وقالت الشركة في بيان إنه "بعد تقييم ومتابعه الموقف الأمني ، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية الى بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم".

وأضافت الوزارة في بيان أنه "ستتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات".

وكانت مصر للطيران علقت رحلاتها لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من الاربعاء حتى غد الجمعة "لحين استقرار الحالة الامنية" في العاصمة العراقية.