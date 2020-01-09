الإمارات تستضيف أكبر رحلة للسيارات الكهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

تستضيف الإمارات رحلة السيارات الكهربائية «EVRT دبي 2020»، بمشاركة 25 سيارة كهربائية و100 مشترك من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من الرحلة على مدار خمسة أيام وعلى مسافة أكثر من 1000 كيلومتر، والتي تبدأ في الخامس والعشرين من شهر مارس المقبل.

وستشهد نسخة عام 2020 تعاون كل من «Generation.e»، الكيان الذي يدعم تسارع تبني واعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، و«YallaMotor»، أكبر موقع إلكتروني للسيارات في المنطقة، من أجل التشجيع على التحول إلى التنقل المستدام الذكي في المنطقة، هذا وستستثمر الشركتان في الربع الأول من العام 300 ألف دولار في حملتهما التسويقية من أجل تبني السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تغطي الرحلة العديد من المعالم الرائعة في جميع أنحاء الإمارات، حيث سيتم استعراض سيارات كهربائية من جميع أنحاء العالم لتسريع نمو اعتماد السيارات الكهربائية وتسليط الضوء على العديد من مزايا التنقل الكهربائي الذكي، كما ستتضمن نسخة هذا العام أيضاً مسابقة للمشاركين ومصنعي السيارات من خلال مشاركتهم في «World Regeneration Challenge» أو سباق إعادة الشحن العالمي، وهو حدث عالمي سيقام على جبل جيس في رأس الخيمة، يهدف إلى لفت الانتباه نحو مزايا إعادة الشحن عن طريق الكبح للسيارات الكهربائية، وستحصل السيارة التي تجدد أكبر قدر من الطاقة من الكبح أثناء القيادة على لقب بطل إعادة الشحن العالمي.