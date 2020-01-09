«الاتحاد أرينا» ينطلق على أبرز مشاريع ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، صباح أمس، توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران، تحصل بموجبها الأخيرة على حقوق إطلاق اسمها على «ياس باي أرينا». ووفق الاتفاقية سيعاد تسمية المشروع ليصبح «الاتحاد أرينا». ويعد هذا المشروع أحد أبرز المشاريع التي تطورها شركة «ميرال» حالياً على جزيرة ياس، وأول أرينا داخلية متعددة الأغراض من نوعها في أبوظبي.

ويتخذ «الاتحاد أرينا» موقعاً فريداً على الواجهة البحرية لمشروع «ياس باي» في القسم الجنوبي لجزيرة ياس التي تعد أبرز وجهة ترفيهية عالمية المستوى في أبوظبي، والتي يقصدها المقيمون والزوار من حول العالم. وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «إطلاق اسم «الاتحاد أرينا» على هذه الوجهة المميزة في جزيرة ياس يعزز حضورنا على الساحة العالمية».