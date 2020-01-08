طيران الإمارات تلغي رحلاتها من وإلى بغداد اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن إلغاء رحلة من دبي إلى بغداد وأخرى من بغداد إلى دبي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: "ألغينا اليوم (الأربعاء 8 يناير رحلة طيران الإمارات ئي كيه 943 من دبي إلى بغداد والرحلة ئي كيه 944 من بغداد إلى دبي، وذلك لأسباب تشغيلية. نحن نراقب التطورات عن كثب وعلى اتصال وثيق بالسلطات الحكومية ذات الصلة فيما يتعلق بعملياتنا، وسوف نتخذ مزيداً من التعديلات التشغيلية إذا دعت الحاجة. وكما هو دأبنا على الدوام، فإن سلامة ركابنا وأفراد أطقم رحلاتنا وطائراتنا هي الأولوية القصوى على الإطلاق".