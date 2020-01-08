الإنترنت السريع يُنعش التسوّق الإلكتروني إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة يو بي إس «UPS» أمس نتائج استبيان حول السلوكيات والاتجاهات الحالية لخدمات الشحن بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول التعاون، والتي أشارت إلى أن 82% من الشركات المشاركة تصدّر سلعها للخارج بشكل منتظم أو متقطع وأن اعتمادها على التجارة الخارجية كمصدر رئيسي للإيرادات، موضحة أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في المنطقة تواصل نموّها بوتيرة أسرع مقارنة بالطريقة التقليدية لتجارة التجزئة مع تسارع انتشار الاتصال عالي السرعة.

وقال حسين وهبي مدير عام الشركة في الشرق الأوسط: «تبرز الحاجة المستمرة للعمل مع مزودي الخدمات اللوجستية القادرين على مواكبة المتطلبات والاحتياجات التكنولوجية لعالم يشهد وتيرة عالية من التغيرات في عصر الإنترنت، خاصة في ضوء ارتفاع عدد الشركات الصغيرة التي تعمل في التجارة الإلكترونية».

ويوضح التقرير الفرص والتحديات الحالية التي يفرضها قطاع الخدمات اللوجستية على الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية والرقمنة المتزايدة وتفضيلات العملاء. وبالرغم من إبداء معظم الشركات رضاها تجاه مزود الخدمات اللوجستية لديهم، إلا أن 36% من الشركات تخطط إلى إعادة النظر بتعاملها مع مزودي الخدمات اللوجستية.

كما يُظهر التقرير التوقعات التي تتطلع إليها معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مزوّدها مثل تقديم خدمة التسليم في اليوم نفسه (69%)، وخدمة التسليم وفق وقت محدد (٧٧%)، وتوفير تطبيق رقمي لتتبع عمليات التسليم في الوقت الفعلي (٦٢%).