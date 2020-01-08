اتفاق سري بين «أمريكان ايرلاينز جروب» و«بوينغ»

المصدر: نيويورك - رويترز

كشفت «أمريكان ايرلاينز جروب» أمس، عن أنها توصلت إلى اتفاق سري مع «بوينغ» بشأن تعويضات عن أضرار عانتها شركة الطيران في 2019 بسبب وقف تحليق أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس.

وأوضحت أمريكان ايرلاينز، بأن التعويضات سيتم استلامها على مدار بضع سنوات. وستستخدم الشركة أكثر من 30 مليون دولار من التعويضات لبرنامج مشاركة الموظفين في الأرباح لعام 2019.

وقالت أمريكان ايرلاينز إنها لا تتوقع أن يتحقق أي تأثير مالي ملموس للاتفاق في الربع الرابع من سنتها المالية، وإنها ستواصل محادثات فيما يتعلق بالتعويضات عن الأضرار المرتبطة بوقف تحليق طائرات 737 ماكس بعد 2019. و737 ماكس، هي طائرة بوينغ الأكثر مبيعاً موقوفة عن التحليق منذ حادثي تحطم طائرتين في 5 أشهر أوديا بحياة 346 شخصا وتوقف الشركة إنتاجها هذا الشهر.