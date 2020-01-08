بيع 106 ملايين «بلاي ستيشن 4»

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة «سوني» في بيع 106 ملايين وحدة من جهاز الألعاب «بلاي ستيشن» 4 حول العالم فيما تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 في لاس فيغاس والذي انطلق أمس، وتسعى إلى توفير منتجات ومحتوى وخدمات من شأنها مواكبة تطلعات المستهلكين، والتأثير إيجاباً في المجتمعات، معتمدة في ذلك على رسالتها المتمثلة في «نشر المساعي الإيجابية في العالم عبر الابتكار والتقنيات النابضة بالحياة».

وقال كينيتشيرو يوشيدا، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة: «الابتكار هو القوة المحركة لكل التطورات التي تشهدها سوني، وحين يتكامل الابتكار مع تكنولوجيا «سوني» المتقدمة، فلا شيء مستحيلاً».

واستعرض يوشيدا أحدث المنتجات والإبداعات التي طورتها سوني في فئتي المنتجات الإلكترونية والترفيه.

وكشف جيم ريان، الرئيس والرئيس التنفيذي للترفيه التفاعلي في «سوني» عن نجاح الأخيرة في بيع أكثر من 106 ملايين وحدة من جهاز ألعاب «بلاي ستيشن 4» حول العالم، وأن شبكة «بلاي ستيشن نتورك» شهدت مشاركة 103 ملايين مستخدم نشط شهرياً.