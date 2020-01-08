«الاتحاد للطيران» انضباط بالمواعيد

المصدر: أبوظبي- البيان

صُنّفت الاتحاد للطيران بالأولى من حيث الالتزام بمواعيد الطيران في الشرق الأوسط وواحدة من أكثر شركات الطيران انضباطاً في المواعيد في العالم حسبما أعلنته مجموعة «أو إيه جي OAG» لتحليل بيانات الطيران.

وتعتبر الاتحاد للطيران الناقلة الوحيدة بالشرق الأوسط على لائحة الشركات الأكثر التزاماً بمواعيد السفر 2019 واحتلت المركز 17 بين شركات الطيران التقليدية والمنخفضة التكلفة كما منحت «أو إيه جي» الاتحاد المركز الـ13 على لائحة أفضل 20 شركة طيران رئيسة، وهي لائحة تضم فقط أكبر شركات الطيران للرحلات المنتظمة مع أكثر من 30 ألف رحلة مشغّلة سنوياً. وتحدّد المجموعة مقياس «الالتزام بالمواعيد» مدة 15 دقيقة لإقلاع وهبوط الرحلات من الموعد المحدد.