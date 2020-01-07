دبي تستضيف أول متحف "سيلفي" قرب إكسبو

المصدر: دبي – محمد عبد الرشيد

تفتتح "ذا سيلفي كينجدوم "The Selfie Kingdom"، أول متحف للتصوير الذاتي (سيلفي) في دبي مخصص لعشاق التقاط الصور ذاتياٍ وللزوار من جميع الأعمار، ويوفر المتحف الذي يقع بالقرب من معرض إكسبو 2020، مساحة تفاعلية تهدف إلى تعزيز الإلهام والابتكار خاصة في فنون التصميم والترويج الخاصة بالمحتوى الرقمي.

ويضم المركز حالياً 15 غرفة زخرفت جدرانها بخلفيات ولوحات نابضة بالحياة وفريدة من نوعها مع لمسات الإضاءة المناسبة التي توفر للضيوف تجربة ترفيهية بصرية رائعة جديرة بالتوثيق بالصور. وسوف يتم إعادة تصميم الغرف كل بضعة أشهر لتوفير تجربة جديدة دافئة ومحفزة. كما سيستضيف المعرض أعمالاً وتجارب لفنانين ومصممين محليين وعالميين لإغناء تجربة الزوار الفنية.

وقالت رانيا نفاع، مدير ومؤسس "ذا سيلفي كينجدوم": "تساهم شركتنا في تعميق وتعزيز روح الإمارات.

ويوفر المتحف مساحة اجتماعية تفاعلية صديقة لفن التصوير تعزز الفن والإبداع، كما توفر حيزا لضيوفنا للتعبير عن أنفسهم بحرية والاستمتاع بتجاربهم الشخصية. نريد أن يكون الجميع جزءًا من هذه التجربة الترفيهية التي تنشئ بعض الذكريات الرائعة".

ويوفر المتحف أيضًا مساحة إبداعية خاصة للأعمال التشاركية للرياديين وصغار رجال الأعمال، بالإضافة لكونه مكانا لاستضافة الحفلات والمناسبات الخاصة.