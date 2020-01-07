إندبندنت: دبي واحة أمن وأمان

المصدر: دبي-وائل الخطيب

أكدت صحيفة إندبندنت أمس في تقرير لها، أن السياحة بدبي ما زالت ماضية على أشدها، محافظة على زخمها، مشيرة إلى ما تتمتع به الإمارة من شعبية خاصة، مضيفة أن بنية السياحة التحتية في المدينة، وطوابير الزوار تعملان بلا كلل، وذلك في دلالة على ما تنعم به المدينة من أمن وأمان.

وقالت الصحيفة اللندنية، إن صناعة السفر بدبي ما انفكت على عهدها، مع تطبيق السياسات العادية على التغييرات والإلغاء. مضيفة، أنه، يتضح من بيانات وزارة الخارجية وأنماط الرحلات أن هناك حوالي 30 ألف سائح بريطاني يقضون إجازاتهم في الإمارات مع أعداد أقل في البحرين والكويت والسعودية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عشرات الآلاف من المواطنين البريطانيين الذين يعيشون ويعملون في المنطقة. وعلى سبيل المثال، كما تفيد وزارة الخارجية، هناك أكثر من 100 ألف من المغتربين البريطانيين يقيمون في الإمارات، كما يقوم الكثير من المسافرين البريطانيين بتغيير الطائرات خاصة في دبي.

وشددت الصحيفة على القول إن الرحلات الجوية إلى دبي مستمرة كما هو مخطط لها، وتعمل البنية التحتية للسياحة بشكل طبيعي، علاوة على تدفق المزيد من السفن السياحية إلى المدينة.

ووفقا لمواقع التتبع على الانترنت، توجد خمس سفن سياحية بدبي ومنها "جوهرة البحار"، جويل اوف ذا سي، وهورايزون، كما تتجه العديد من سفن الرحلات البحرية الأخرى إليها، حيث تحظى الرحلات البحرية بين سنغافورة والهند والإمارات بشعبية خاصة.