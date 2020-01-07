«جلوبال ديجيتال» تفتتح مقراً عالمياً في برج خليفة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

افتتحت مجموعة «جلوبال ديجيتال» الصينية العالمية رسمياً في دبي أمس، مقرها العالمي في برج خليفة بدبي، بحضور عدد كبير من الخبراء والمستثمرين من الإمارات والصين والمنطقة.

وتهدف المجموعة التي يملكها مجموعة من المستثمرين العالميين والصينيين إلى دعم مشاريع التحول الرقمي والابتكار وتطوير المبادرات القائمة على تقنية «بلوك تشين» في القطاعين الحكومي والخاص التي تعزز أمن البيانات الأصول وشفافية التعاملات بما يعود بالنفع على المجتمعات وذلك في الإمارات والعالم.

وأكّد الدكتور عثمان ظفر الرئيس التنفيذي لمجموعة «جلوبال ديجيتال» العالمية في تصريحات للصحافيين أن المجموعة تهدف إلى دعم مبادرتي الحكومة الذكية واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 «بلوك تشين» وذلك من خلال إطلاق صندوق استثماري بقيمة تتجاوز ملايين الدولارات بهدف تأسيس مركز لبحوث الصناعات الرقمية بمقر الشركة في برج خليفة مخصص لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة في الدولة وتأهيل وتدريب كوادر تقنية محلية، وذلك بالتعاون مع «أكاديمية الصين للعلوم الإدارية» في الصين، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن حجم الصندوق خلال إطلاقه المرتقب في 22 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المجموعة المتخصصة بالصناعات الرقمية تنوي تأسيس خمسة أنشطة رئيسية هي بورصة رقمية لتداول الذهب عالمياً، و«كابيتال كلوب» عالمي ومركز عالمي لتخزين الأصول الرقمية وشركة عالمية للسياحة الثقافية.