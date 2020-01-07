أطباق نباتية بقوائم الطعام على «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

بدأت طيران الإمارات منذ مطلع العام الجاري توفير خيارات نباتية صرفة لركابها. وعلى الرغم من أن هذه الأطباق النباتية كانت متوفرة عند الطلب المسبق على جميع الرحلات ودرجات السفر، إلا أنها المرة الأولى التي تتضمن قوائم الطعام خيارات نباتية كطبق رابع في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

ويتاح هذا الخيار على رحلات الناقلة من دبي إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأثيوبيا. واستجابة للطلب المرتفع، توفر طيران الإمارات طبقاً نباتياً في قائمة الدرجة السياحية على رحلاتها إلى أديس أبابا خلال يناير الجاري.

وقدّمت طيران الإمارات في السنة الماضية 345 ألف وجبة نباتية حسب الطلب لركاب رحلاتها. ولدى الناقلة ما يزيد على 170 وصفة نباتية وتقدم خلال شهر يناير الجاري خيارات إضافية.

وتتوفر الوجبات النباتية، بالإضافة إلى وجبات خاصة أخرى، في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات ويمكن طلبها قبل 24 ساعة من موعد الرحلة. ويقوم طهاة وخبراء تغذية بتحضير الأطباق مع الحلويات النباتية. ويتوفر أيضاً الجبنة النباتية في الدرجة السياحية والشوكولاته النباتية في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتقدم طيران الإمارات أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في جميع الدرجات.