نمواً الاستثمار المالي في التحوّل التكنولوجي في قطاع العقارات

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات القانونية العالمية «دي دبليو إف» أن 45% من كبار صُنّاع القرار في مجموعة من الشركات العقارية العالمية، يرون أن الأمور لم تكن واضحة بالنسبة لهم أو كانوا قلقين بشأن المؤشرات القانونية والتنظيمية المرافقة للتكنولوجيا الجديدة، واعترف صناع القرار في تلك الشركات بأن هذه الحالة من القلق وعدم اليقين جسّدت أكبر عائق أمام تطبيق التكنولوجيا الجديدة في شركاتهم.

ولكن على الرغم من المخاوف المذكورة؛ وجد التقرير «التحوّل التكنولوجي الجذري في قطاع العقارات» بأنه من المتوقع أن يشهد الاستثمار المالي في التكنولوجيا المبتكرة نمواً ضخماً خلال العام المقبل، مع إعراب 35% من الشركات عن نيتها بإنفاق أكثر من ربع ميزانيتها المخصصة لتكنولوجيا المعلومات على ابتكارات التكنولوجيا الجديدة في 2020، وهي زيادة كبيرة عن 2019 الذي لم تتجاوز فيه النسبة 12%.